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الخارجية الأمريكية: إسرائيل وافقت على المقترح الأمريكي والذي يتضمن الانسحاب من فيلادلفيا

10:11 م الأربعاء 04 سبتمبر 2024

وزار ة الخارجية الأمريكية

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وكالات

قالت الخارجية الأمريكية، إنها تنخرط مع إسرائيل ومصر وقطر لمواصلة المفاوضات لكون وقف إطلاق النار لصالح المنطقة.

وأضافت الخارجية، أن وقف إطلاق النار في غزة يصب في مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين، موضحة أن هناك ضرورة أخلاقية وأمنية لإسرائيل لتخفيف أعداد الضحايا المدنيين في غزة.

وتابعت الخارجية، "أن إسرائيل قبلت المقترح الأمريكي والذي يتضمن الانسحاب من محور فيلادلفيا، وتعمل الولايات المتحدة الأمريكية على محاولة إزالة العقبات وهذا يتطلب مرونة أكبر من إسرائيل وحماس"، مؤكدة أن الاستيطان لا يتوافق مع القانون الدولي وأوضحت ذلك للإسرائيليين.

وأكملت الخارجية: "قدمنا حلولا ممكنة لضمان تحقيق الأمن في منطقة محور فيلادلفيا"، موضحة أن برنامج الاستيطان الإسرائيلي لا يتوافق مع القانون الدولي وعلى إسرائيل بذل مزيد من الجهد لوقف عنف المستوطنين بالضفة.

وأوضحت: "نتطلع إلى مزيد من الإجراءات من جانب الحكومة الإسرائيلية لردع المستوطنين المتشددين في الضفة الغربية".

وقال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن عبر عن مخاوفه بشكل واضح بشأن مسار مفاوضات إطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار.

وأضاف، أن المحادثات بين بايدن ونتنياهو كانت دائما مباشرة والجانبان يعرفان بعضهما جيدا، موضحا أن بايدن ونتنياهو قد لا يتفقان بشأن إدارة الحرب لكنهما يتفقان على ضرورة الدفاع عن إسرائيل.

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