نتنياهو: لن نغادر فيلادلفيا مقابل الصفقة

وكالات

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن جيش الاحتلال ملتزم بهزيمة حركة حماس والتي وصف أعضائها بـ"المتوحشين" الذين زرعتهم إيران بجوار إسرائيل، متهما إياهم بقتل الأسرى الإسرائيليين الـ6 في غزة، موضحا أن حدود إسرائيل تبدأ من نهر الأردن وحتى البحر المتوسط.

وزعم نتنياهو خلال كلمته أمام الصحافة الأجنبية في القدس الأربعاء، أن إسرائيل تسيطر على الحدود البحرية لغزة ولذلك فلا يمكنهم تهريب السلاح من خلال البحر، لكن فيلادلفيا أصبح مفتوحا، مكررا اتهاماته المزعومة إلى مصر بعدم قدرتها على ضبط المحور بالرغم من أن الخارجية ردت على تلك المزاعم.

وكانت الخارجية المصرية قد أعلنت في بيان الثلاثاء، عن رفضها التام للتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي حاول من خلالها الزج باسم مصر لتشتيت انتباه الرأي العام الإسرائيلي، وعرقلة التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وعرقلة جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة.

وأكدت مصر على رفضها لكافة المزاعم التي يتم تناولها من جانب المسؤولين الإسرائيليين في هذا الشأن، والتي عاد نتنياهو من جديد لبثها اليوم في كلمة جديدة له.

وادعى نتنياهو خلال كلمته، أنه من دون السيطرة على محور فيلادلفيا فلن يمكنهم منع حماس من تهريب السلاح، زاعما أن العشرات من الأنفاق الكبيرة تمر من تحت المحور، مشيرا إلى أن إسرائيل إذا خرجت من محور فيلادلفيا وأرادت العودة مستقبلا ستدفع ثمنا باهظا لذلك فإنها لن تغادر.

وأضاف نتنياهو: "أقول لمن يطالبنا بالخروج من محور فيلادلفيا لإبرام صفقة، إن مثل هذه الصفقات ستقضي علينا ولن نبرم صفقة بهذه الطريقة، فالخروج من محور فيلادلفيا لن يساعد في التوصل إلى صفقة لتحرير الأسرى، و أنا مستعد لإبرام صفقة لكن حماس والسنوار يعرقلان ذلك".

وزعم نتنياهو مجددا خلال كلمته: "سنتمكن من إبرام صفقة فقط إذا التزمنا باستراتيجيتنا ولم نخرج من محور فيلادلفيا، لذا أؤكد أننا لن ننسحب من محور فيلادلفيا وقد نصحت شارون بذلك من قبل، و سأقوم بكل ما في وسعي لإعادة جميع الأسرى وإذا خرجنا من محور فيلادلفيا فلن نتمكن من إعادتهم".