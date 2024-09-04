نتنياهو: الطلاب في الضفة وغزة يدرسون مناهج تدعو للقضاء على إسرائيل

وكالات

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه يتفهم حزن عائلات الأسرى، لكن المسؤولية الملقاة على عاتقه لا تقتصر على العواطف والمشاعر فحسب.

وتابع نتنياهو خلال كلمته للصحافة الأجنبيه، إن إسرائيل تخوض حربا عادلة حسب زعمه، ولن يتم وقف الحرب قبل تحقيق كامل أهدافها، موضحا أن شبكة الأنفاق في قطاع غزة هي الأكثر تعقيدا وتطورا حول العالم.

وزعم نتنياهو خلال حديثه أنه لم يسقط أي ضحايا مدنيين في رفح، سوى عدد قليل فقط عندما سقط صاروخ على مستودع أسلحة تابع لحماس.

وادعى نتنياهو، أنه أعطى فريق التفاوض بعض الصلاحيات خلال محادثات التوصل لصفقة لكن حماس هي التي رفضت، مشيرا إلى أنه سيواصل فرض ضغوط على حماس حتى تحرير كافة الأسرى، زاعما أن إسرائيل الآن في موقف يمكنها من تدمير قدرات حماس العسكرية.

وتابع نتنياهو: "لا نريد حكم غزة لكننا سنحرم حماس من الحكم هناك، ونحن الآن قريبون من تحقيق النصر في قطاع غزة".

وردا على سؤال بشأن عدم وجود الضفة الغربية في الخريطة التي عرضها قبل يومين قال نتنياهو: "لم أتطرق للضفة الغربية وهذا أمر آخر"، زاعما أن السلطة الفلسطينية تدرس لطلاب المدارس في الضفة الغربية نفس المناهج التي تدرسها حماس وتدعو للقضاء على إسرائيل.