عائلات الأسرى الإسرائيليين لنتنياهو: تقوم بكل شيء لإفشال صفقة التبادل

وكالات

وجهت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة مجموعة من الرسائل إلى رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الأسرى.

وقالت عائلات الأسرى لرئيس حكومة الاحتلال "توقف عن خلق وهم الدعم والسعي لاستعادة الأسرى بينما تقوم بكل شيء لإفشال الصفقة".

كانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" نشرت فيديو جديد حول مصير الأسرى الإسرائيليين لديها والحرب على غزة.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية في الفيديو، إن الأسرى سيعودون عندما يتوقف العدوان الإسرائيلي، موضحة أنه حال استمرار العدوان الإسرائيلي سيبقى مصير الأسرى مجهولا.

وأضافت حماس، أن الأسرى في غزة يقتلون جراء القصف الإسرائيلي على القطاع، مشيرة إلى أن كل يوم يستمر فيه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الحكم قد يعني تابوتا جديدا.

ووجهت المقاومة في نهاية الفيديو الذي نشر بثلاث لغات "العربية والعبرية والإنجليزية" كلمة للشعب الإسرائيلي قائلة "القرار لكم".