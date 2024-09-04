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إطلاق نار داخل مدرسة في ولاية جورجيا الأمريكية وسقوط ضحايا

08:37 م الأربعاء 04 سبتمبر 2024

إطلاق نار داخل مدرسة في ولاية جورجيا الأمريكية وسق

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وكالات

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين فى إطلاق نار بإحدى المدارس بولاية جورجيا.

وقال مكتب عمدة مقاطعة بارو في بيان، إنه تم القبض على أحد المشتبه بهم بعد أن تلقت السلطات تقريرا عن إطلاق نار نشط في مدرسة أبالاتشي الثانوية في ويندر بولاية جورجيا.

وجاء في البيان "تم الإبلاغ عن وقوع إصابات، لكن التفاصيل المتعلقة بعددهم أو ظروفهم غير متوفرة حتى الآن".

وقال مصدر في المستشفى لشبكة "سي إن إن"، إن المستشفى المحلى يستقبل مرضى مصابين بطلقات نارية.

وقال حاكم ولاية جورجيا براين كيمب في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي إنه "وجه كل الموارد المتاحة في الولاية للمساعدة في موقع الحادث".

وحث الحاكم "جميع سكان جورجيا على الانضمام إلى عائلتي في الصلاة من أجل سلامة أولئك الموجودين في فصولنا الدراسية، سواء في مقاطعة بارو أو في جميع أنحاء الولاية".

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