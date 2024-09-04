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"تحاولون قتلنا لعدم إتمام صفقة".. رسالة اثنين من الأسرى الـ6 لنتنياهو قبل مقتلهم

08:10 م الأربعاء 04 سبتمبر 2024

كتائب القسام

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وكالات

بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء اليوم الأربعاء، الرسائل الأخيرة لأسيرين من أسرى الاحتلال الستة، الذين عثر الجيش على جثثهم، كما زعم داخل أحد أنفاق غزة، والذين كان من المفترض أن تشتملهم المرحلة الأولى من صفقة التبادل في حال أبرمت على عدد منهم ضمن الأحياء.

وقال الأسير الإسرائيلي ألكسندير لوبنوف، في تسجيل قبيل مقتله: مقاتلو القسام نقلوني 10 مرات للحفاظ على حياتي.

وأضاف الأسير الإسرائيلي: "أقول لحكومتي أنتم تحاولون قتلنا من أجل عدم إبرام صفقة".

وطالبت الأسيرة الإسرائيلية كارميل غات، في تسجيل قبيل مقتلها، من شعبها مواصلة التظاهر حتى لا يغلق باب التفاوض، وقالت مخاطبة نتنياهو: "أتوسل لحكومة إسرائيل ونتنياهو ألا يهملوا قضيتنا".

كتائب القسام حماس أسرى الاحتلال الأسير الإسرائيلي ألكسندير لوبنوف نتنياهو
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