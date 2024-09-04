كيف تسبب نتنياهو في مقتل الأسرى الـ6 بغزة؟.. تقرير إسرائيلي يكشف

وكالات

أفادت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، أن نتنياهو هو من أخرج صفقة أسرى محتملة في غزة عن مسارها في يوليو الماضي.

ووفقا للتقرير الصادر عن الصحيفة العبرية نقلا عن وثيقة حصلت عليها، فإن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في يوليو الماضي، وضع عراقيل أمام إنجاز صفقة أسرى، من خلال تقديمه مجموعة من المطالب الجديدة في الساعة الحادية عشرة.

ويدعم التقرير الاتهامات التي غالبًا ما توجه إلى رئيس الوزراء - وعلى الأخص من قبل عائلات الأسرى - بإطالة أمد الحرب عن قصد ونسف الصفقات لمصلحته السياسية. وتعهد أعضاء يمينيون متطرفون في ائتلاف نتنياهو بإسقاط الحكومة إذا أنهى الحرب.

وأفادت عدة وسائل إخبارية، بما في ذلك CNN، عن مطالب نتنياهو في أواخر يوليو، لكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الحصول على الوثيقة الإسرائيلية بالكامل.

وفقًا للصحيفة العبرية، كان من المقرر إطلاق سراح ثلاثة على الأقل من ستة أسرى عثر عليهم قتلى في غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عطلة نهاية الأسبوع كجزء من مسودة اتفاق مايو ، وهم كلا من كارمل جات، وعدن يروشالمي، وهيرش جولدبرج بولين.

وأكد مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي لشبكة CNN في أغسطس، وجود الوثيقة لكنه نفى أنها أضافت "شروطًا جديدة إلى اقتراح 27 مايو".

فيما قال مسؤول إسرائيلي كبير اليوم الأربعاء، لشبكة CNN: "قبل شهرين، عندما وضع (نتنياهو) العقبات، قال لا للصفقة، ومات الأسرى لأنه أصر".

وتابع المصدر الإسرائيلي المطلع على المحادثات الذي تحدث لشبكة CNN: "في اللحظة التي أصر فيها (نتنياهو) على البقاء في رفح، والبقاء في ممر فيلادلفيا، كان من الواضح جدًا أنها كانت عقبة".

فيما قال منتدى عائلات الأسرى في نهاية هذا الأسبوع إن العثور على جثث الأسرى الـ6 هو نتيجة مباشرة لإحباط نتنياهو للصفقات".