مسؤول إسرائيلي يكشف سبب إثارة نتنياهو قضية محور فيلادلفيا (تفاصيل)

وكالات

قال مصدر في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، إن نتنياهو صنع قضية فيلادلفيا من أجل إفشال صفقة الأسرى والبقاء في السلطة.

ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية،ـ عن مصدر ائتلافي لم تسمه مقرب من الحكومة قوله إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر قبل عدة أسابيع أنه لا يريد إبرام صفقة إطلاق سراح أسرى، وسط ضغوط من شركائه في الائتلاف اليميني المتطرف.

وقال المصدر للصحيفة العبرية، إن نتنياهو رأى في ممر فيلادلفيا قضية سيكون قادرًا على استخدامها من أجل نسف المفاوضات، موضحًا أن نتنياهو فهم أن الحجج المؤيدة للحفاظ على الوجود الإسرائيلي هناك ستقنع الناخبين المعتدلين واليمينيين.

ونجحت حيلة نتنياهو وأصبحت وسائل الإعلام تركز بشدة على مسألة ما إذا كان ينبغي لإسرائيل البقاء في ممر فيلادلفيا، ومن المفترض أن يكون السؤال الحقيقي هو ما إذا كان رئيس الوزراء يريد تحرير الأسرى أو الحفاظ على تحالفه، حسبما قال المصدر لصحيفة هآرتس.

وكشف الموقع العبري، أن المصدر ليس يوآف جالانت، مشيرًا إلى أن الاستياء من نتنياهو داخل الائتلاف لا يكمن فقط في وزير الدفاع.

وتابع المصدر: "لن يفعل أي من الوزراء، حتى أولئك الذين يعرفون أن نتنياهو يفسد صفقة، أي شيء. يعتمد بقائهم السياسي على حياة الحكومة، لذلك سيستمر هذا الوضع. نتنياهو سيؤدي إلى حرب لا تنتهي لأن هذا هو الأفضل بالنسبة له".