تركيا: ادعاءات نتنياهو ضد مصر غير مقبولة

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وصفت وزارة الخارجية التركية، ادعاءات رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الأخيرة ضد جمهورية مصر العربية من أجل الحفاظ على الوجود العسكري الإسرائيلي في محور فيلادلفيا بأنها "غير مقبولة".

وأكدت الخارجية التركية - في بيان رسمى اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يواصل أكاذيبه للتلاعب بالرأي العام من أجل التغطية على جرائمه في غزة ومنع وصول مفاوضات وقف إطلاق النار إلى نتيجة".

وشددت الخارجية التركية، على دعم أنقرة لجهود الوساطة التي تبذلها مصر لإنهاء الحرب في غزة، ومساعدة الملايين من الأشقاء الفلسطينيين.

وفي وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية المصرية في بيان عن رفضها التام للتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي حاول من خلالها الزج باسم مصر لتشتيت انتباه الرأي العام الإسرائيلي، وعرقلة التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وعرقلة جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة.

وأكدت مصر على رفضها لكافة المزاعم التي يتم تناولها من جانب المسؤولين الإسرائيليين في هذا الشأن.

وزعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حركة حماس تحصل على السلاح من مصر عبر محور فيلادلفيا.