القسام تنشر فيديو لاثنين من الأسرى المقتولين مساء اليوم

(وكالات)

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، إنها ستنشر مساء اليوم تسجيلا مصورًا لاثنين من الأسرى الإسرائيليين الستة اللذين عُثر على جثامينهم في قطاع غزة.

وأفادت القسام في بيانها، أن الأسيرين القتيلين هم ألكسندير لوبنوف وكارميل جات.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق، انتشال جثامين 6 من الأسرى الإسرائيليين في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وزعم جيش الاحتلال، أنه عثر على جثامين الأسرى في نفق، مدعيًا أن كتائب القسام قامت بتصفية الأسرى قبل وصول القوات الإسرائيلية إليهم بوقت قصير.