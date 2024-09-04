إعلان

BBC

القسام تنشر فيديو لاثنين من الأسرى المقتولين مساء اليوم

06:03 م الأربعاء 04 سبتمبر 2024

كتائب القسام

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(وكالات)

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، إنها ستنشر مساء اليوم تسجيلا مصورًا لاثنين من الأسرى الإسرائيليين الستة اللذين عُثر على جثامينهم في قطاع غزة.

وأفادت القسام في بيانها، أن الأسيرين القتيلين هم ألكسندير لوبنوف وكارميل جات.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق، انتشال جثامين 6 من الأسرى الإسرائيليين في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وزعم جيش الاحتلال، أنه عثر على جثامين الأسرى في نفق، مدعيًا أن كتائب القسام قامت بتصفية الأسرى قبل وصول القوات الإسرائيلية إليهم بوقت قصير.

كتائب القسام حماس قطاع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي معبر رفح طوفان الأقصي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تركيا: ادعاءات نتنياهو ضد مصر غير مقبولة

إعلان

إعلان

* فيتش تبقي على توقعاتها لمصر: خفض كبير للفائدة والدولار بـ49.76 جنيه في 2025
* ظواهر جوية وتراجع حرارة.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة
* هيكلة وحدات ..هل رفعت شركات المحمول أسعار كروت الشحن؟