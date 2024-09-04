رافضة اتهامات نتنياهو.. لبنان تعلن تضامنها الكامل مع مصر

وكالات



أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية اليوم الأربعاء، بيانا أعربت فيه عن تضامنها الكامل مع جمهورية مصر العربية.

وقالت الخارجية اللبنانية: "ندين ونرفض اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لجمهورية مصر العربية الشقيقة، بشأن معبر فيلادلفيا ووضع تلك الاتهامات في خانة عرقلة جهود الوساطة وإطالة أمد الأزمة".

وتابعت الخارجية اللبنانية في بيانها: "تعبر الوزارة عن تقديرها القوي للجهود الكبيرة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية، لخفض التصعيد في المنطقة وللدور الفاعل والبناء الذي تضطلع به مع قطر والولايات المتحدة الأميركية في المفاوضات الجارية، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة".

وأشارت الخارجية اللبنانية: "كما تعرب الوزارة عن تثمينها للمواقف المصرية التاريخية الداعمة لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وتثني على مساعيها الصادقة والمستمرة لتجنيب لبنان والمنطقة حرباً مدمرة واسعة النطاق".

وفي وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية المصرية في بيان عن رفضها التام للتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي حاول من خلالها الزج باسم مصر لتشتيت انتباه الرأي العام الإسرائيلي، وعرقلة التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وعرقلة جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة.

وأكدت مصر على رفضها لكافة المزاعم التي يتم تناولها من جانب المسؤولين الإسرائيليين في هذا الشأن.

وزعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حركة حماس تحصل على السلاح من مصر عبر محور فيلادلفيا.