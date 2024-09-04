بالصور.. تفاصيل تعرض طائرة نتنياهو ورئيس إسرائيل لإصابة

وكالات

تعرضت طائرة الرئيس الإسرائيلي ورئيس وزرائه الجديدة، لإصابة ثانية في أقل من شهرين، بعد تعرضه لإصابة للمرة الأولى قبل رحلة نتنياهو إلى أمريكا.

وأفاد موقع ذا تايم أوف إسرائيل العبري، أن طائرة الرئاسة الإسرائيلية الجديدة - التي يطلق عليها اسم جناح صهيون - تم إيقافها للمرة الثانية خلال شهرين.

وحسب الموقع العبري، فإن الطائرة تعرضت لبعض الأضرار في جناحها أثناء سحبها إلى الورشة الخاصة بالطائرات.

ووفقا لوسائل إعلام عبرية، فإنه من المرجح أن يتم تثبيت الطائرة في الوقت المناسب لرحلتين مجدولتين هذا الشهر، الأولى زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى صربيا وألبانيا الأسبوع المقبل، ورحلة نتنياهو إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 23 سبتمبر.

وفي السابق تم إيقاف طائرة "بوينج 767" المجددة مؤقتًا بعد رحلتها الافتتاحية إلى الولايات المتحدة في يوليو، بعد اكتشاف صدع صغير في جناحها.

وتعرضت طائرة "جناح صهيون"، الطائرة الرسمية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لأعطال متكررة خلال الشهرين الماضيين.

في يوليو 2024، تم اكتشاف صدع في زجاجها الأمامي أثناء رحلتها التشغيلية الأولى إلى الولايات المتحدة، وهو عطل شائع في طائرات بوينج 767. ورغم إمكانية مواصلة الرحلة وفق لوائح بوينج، تم إصلاح الزجاج بعد عودة الطائرة.

لكن وفي واقعة أخرى، تعرضت الطائرة لأضرار في جناحها أثناء سحبها إلى ورشة الطائرات. وبالرغم من ذلك، من المتوقع أن تكون الطائرة جاهزة للرحلات المقررة، ومنها زيارة نتنياهو للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.