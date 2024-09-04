إعلان

BBC

التايمز: وزير الأمن القومي الإسرائيلي دعا إلى قتل الأسرى الفلسطينيين

04:16 م الأربعاء 04 سبتمبر 2024

إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(وكالات)

نقلت صحيفة "التايمز" البريطانية، اليوم الأربعاء، عن أحد المصادر الدبلوماسية البريطانية، قولها، إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير دعا إلى قتل الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وأضافت الصحيفة البريطانية، بحسب المسؤولين الذين لم تكشف عن هويتهم، أن سياسة "الأرض المحروقة" التي يتبعها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال الحرب على قطاع غزة، أجبرت دول الغرب "على السير على حبل مشدود صعب مع إسرائيل".

وأفادت المصادر البريطانية، أن المملكة المتحدة لا تمتلك خلافات مع الولايات المتحدة، مشيرين إلى أن قرار تعليق تصدير بعض الأسلحة لإسرائيل جاء بعد إبلاغ الخارجية الأمريكية بالقرار نهاية الأسبوع الماضي.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد أعلنت تعليق تراخيص بعض الأسلحة لإسرائيل، في إطار استخدام تل أبيب لتلك الأسلحة في أغراض هجومية.

إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي قتل الأسرى الفلسطينيين
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
البرلمان الأوكراني يؤجل قبول استقالة وزير الخارجية كوليبا

إعلان

إعلان

* فيتش تبقي على توقعاتها لمصر: خفض كبير للفائدة والدولار بـ49.76 جنيه في 2025
* ظواهر جوية وتراجع حرارة.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة
* هيكلة وحدات ..هل رفعت شركات المحمول أسعار كروت الشحن؟