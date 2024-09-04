التايمز: وزير الأمن القومي الإسرائيلي دعا إلى قتل الأسرى الفلسطينيين

(وكالات)

نقلت صحيفة "التايمز" البريطانية، اليوم الأربعاء، عن أحد المصادر الدبلوماسية البريطانية، قولها، إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير دعا إلى قتل الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وأضافت الصحيفة البريطانية، بحسب المسؤولين الذين لم تكشف عن هويتهم، أن سياسة "الأرض المحروقة" التي يتبعها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال الحرب على قطاع غزة، أجبرت دول الغرب "على السير على حبل مشدود صعب مع إسرائيل".

وأفادت المصادر البريطانية، أن المملكة المتحدة لا تمتلك خلافات مع الولايات المتحدة، مشيرين إلى أن قرار تعليق تصدير بعض الأسلحة لإسرائيل جاء بعد إبلاغ الخارجية الأمريكية بالقرار نهاية الأسبوع الماضي.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد أعلنت تعليق تراخيص بعض الأسلحة لإسرائيل، في إطار استخدام تل أبيب لتلك الأسلحة في أغراض هجومية.