كاتب أمريكي: نتنياهو قد يسعى لتصعيد الحرب لدعم ترامب وهزيمة هاريس

كتبت- سلمى سمير:

خلال مقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، قال الكاتب الأمريكي توماس فريدمان، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لأن يجعل مرشحة الرئاسة الأمريكية كاميلا هاريس، تعاني خلال الفترة ما قبل إجراء انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال الكاتب الأمريكي، مستندًا إلى خبرته في كتابة التقارير عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن احتمالية تصعيد نتنياهو للحرب على قطاع غزة بشكل غير مسبوق واردة بشكل كبير خلال الشهرين المقبلين في إطار ضغطه على هاريس وذبذبة موقفها بين التنديد بانتهاكاته أو التزام الصمت من أجل كسب الأصوات اليهودية في الولايات المتحدة.

وأضاف فريدمان، أن نتنياهو نجح في التلاعب بالرئيس الأمريكي جو بايدن خلال المحادثات التي عقدها معه منذ اندلاع الحرب في 7 اكتوبر، من خلال نقل وجهة نظر إليه في الخفاء مفادها أن لا يسعى للتصعيد ويريد تهدئة الحرب بينما يقوم برد فعل مغاير تمامًا في العلن من خلال اتخاذ قرارات من شأنها تصعيد التوترات.

وقال الكاتب فريدمان، إن الفرق بين المسؤولين في الولايات المتحدة والشرق الأوسط، يكمن في أن المسؤولين الأمريكيين يقولون الحقيقة في السر ويكذبون في العلن، بينما في الشرق الأوسط يكذب المسؤولون في الخفاء ويقولون الحقيقة لشعوبهم في العلن.

وتكمن خطة نتنياهو بحسب فريدمان، في تضييق الوضع على هاريس، من خلال التصعيد مما سيجعل هاريس تنتقد نتنياهو علنًا وبالتالي تخسر الأصوات الأمريكية، أو تلتزم الصمت مما سيجعلها تخسر أصوات الأمريكيين العرب والمسلمين في ولاية ميشيجان ذات الأهمية الاستراتيجية، وفي الحالتين ستظهر بموقف ضعيف أمام الجانبين.

وأضاف توماس فريدمان، أن نتنياهو يرغب في ترجيح كفة الجمهوريين بفوز دونالد ترامب، قائلًا إنه يرغب في إخبار ترامب أنه ساعده على الفوز.

وتابع فريدمان، أنه لا يستبعد إعلان نتنياهو إنهاء الحرب في قطاع غزة وإعلان تحقيق أهداف الحرب والموافقة على وقف إطلاق النار في حال فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، مؤكدًا على أن كل ما يهم نتنياهو هو البقاء في السلطة وعدم الدخول إلى السجن.