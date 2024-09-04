بعد تعليق تصدير بعض الأسلحة.. رئيس الوزراء البريطاني: سنواصل الوقوف لجانب إسرائيل

(وكالات)

قال رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، اليوم الأربعاء، إن بريطانيا ستواصل الوقوف إلى جانب إسرائيل رغم قرار تعليق تصدير بعض الأسلحة إليها.

وطالب كيرستارمر، بالإسراع في الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، وإدخال المساعدات لقطاع غزة وفتح مسار لتطبيق حل الدولتين.

وجاءت تصريحات ستارمر، بعد إعلان وزارة الدفاع البريطانية تعليق تصدير بعض تراخيص الأسلحة في إطار استمرار الحرب لـ11 شهرًا.

وقالت بريطانيا، إن قرار التعليق لا يستهدف الحد من قدرة إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وإنما استهدف فقط الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل لأغراض هجومية.

وأضافت بريطانيا، أن عدد التراخيص التي تم تعليقها بلغت 30 ترخيصًا من إجمالي 350 ترخيص.