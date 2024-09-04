إعلام عبري: إسرائيل أكدت لقطر انسحاب الجيش من محور فيلادلفيا قبيل مؤتمر نتنياهو

(وكالات)

قالت صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل أكدت لقطر أن جيشها سينسحب بالكامل من محور فيلادلفيا الحدودي بين قطاع غزة ومصر في المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت الصحيفة العبرية، أن التأكيد الإسرائيلي لقطر جاء خلال زيارة رئيس الموساد ديفيد برنيع للدوحة أثناء انعقاد المفاوضات وقبيل المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وخلال مؤتمر صحفي، أكد نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي، لا ينوي الخروج من محور فيلادلفيا، بعد 42 عامًا وليس 42 يومًا.