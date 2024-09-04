إعلان

BBC

فيديو جديد للأسرى.. وحماس لإسرائيل: كل يوم في حكم نتنياهو قد يعني تابوتا

02:02 م الأربعاء 04 سبتمبر 2024

الأسرى الإسرائيليين لدي حماس

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

نشرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فيديو جديد حول مصير الأسرى الإسرائيليين لديها والحرب على غزة.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية في الفيديو، إن الأسرى سيعودون عندما يتوقف العدوان الإسرائيلي، موضحة أنه حال استمرار العدوان الإسرائيلي سيبقى مصير الأسرى مجهولا.

وأضافت حماس، أن الأسرى في غزة يقتلون جراء القصف الإسرائيلي على القطاع، مشيرة إلى أن كل يوم يستمر فيه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الحكم قد يعني تابوتا جديدا.

ووجهت المقاومة في نهاية الفيديو الذي نشر بثلاث لغات "العربية والعبرية والإنجليزية" كلمة للشعب الإسرائيلي قائلة "القرار لكم".

الأسرى الإسرائيليين حركة حماس نتنياهو العدوان الإسرائيلي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إعلام عبري: إسرائيل أكدت لقطر انسحاب الجيش من محور فيلادلفيا قبيل مؤتمر نتنياهو

إعلان

إعلان

* ظواهر جوية وتراجع حرارة.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة
* الجنيه يرتفع 2% مقابل الدولار خلال آخر 20 يوما.. فما الأسباب؟
* هيكلة وحدات ..هل رفعت شركات المحمول أسعار كروت الشحن؟