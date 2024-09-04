فيديو جديد للأسرى.. وحماس لإسرائيل: كل يوم في حكم نتنياهو قد يعني تابوتا

وكالات

نشرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فيديو جديد حول مصير الأسرى الإسرائيليين لديها والحرب على غزة.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية في الفيديو، إن الأسرى سيعودون عندما يتوقف العدوان الإسرائيلي، موضحة أنه حال استمرار العدوان الإسرائيلي سيبقى مصير الأسرى مجهولا.

وأضافت حماس، أن الأسرى في غزة يقتلون جراء القصف الإسرائيلي على القطاع، مشيرة إلى أن كل يوم يستمر فيه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الحكم قد يعني تابوتا جديدا.

ووجهت المقاومة في نهاية الفيديو الذي نشر بثلاث لغات "العربية والعبرية والإنجليزية" كلمة للشعب الإسرائيلي قائلة "القرار لكم".