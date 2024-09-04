النيابة التونسية تأمر بسجن المرشح الرئاسي العياشي زمال

وكالات

أعلن المحامي رمزي الجبابلي، مدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي العيّاشي زمال، أن النيابة التونسية أمرت بحبس الأخير على ذمة المحاكمة.

كان عضو بحملة العياشي، قال إن الشرطة التونسية ألقت القبض فجر الإثنين على زمال، وذلك قبل ساعات من إعلان هيئة الانتخابات القائمة النهائية للمرشحين المقبولين لخوض الانتخابات المقررة الشهر المقبل.

وأضاف عضو الحملة، إن الشرطة التونسية اعتقلته من منزله عند الساعة الثالثة فجرا بشبهة تزوير تزكيات شعبية، معتبرا أن "الأمر أصبح عبثا، ويهدف إلى إقصائه من الانتخابات"، وفق ما نقلته رويترز.





