الأوقاف الإسلامية: 400 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى منذ الصباح

(وكالات)

قالت دائرة الأوقاف الإسلامية، اليوم الأربعاء، إن أكثر من 400 شخص من المستوطنين المتطرفين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، أن من بين المقتحمين طلاب المعاهد الدينية اليهودية.

وفي وقت سابق اليوم اقتحم أكثر من 300 مستوطن باحات المسجد الأقصى تحت حراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي، تزامنًا مع الأعياد الدينية اليهودية.

وقالت الأوقاف الإسلامية، إن شرطة الاحتلال تمنع حراس المسجد الأقصى من الاقتراب من مسار اقتحامات المستوطنين.