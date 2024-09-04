بعد التصريحات عن إرسال صواريخ كروز لأوكرانيا.. الكرملين: تحديث العقيدة النووية الروسية مطلوب

(وكالات)

أصدر القصر الرئاسي الروسي "الكرملين"، اليوم الأربعاء، تعليقًا عن التقارير المتحدثة عن نوايا الولايات المتحدة إرسال صواريخ "كروز" إلى أوكرانيا، قائلًا إن موسكو تأخذ في الاعتبار أن أوكرانيا ستضرب بأسلحة أمريكية بعيدة المدى في عمق الأراضي الروسية.

وقال الكرملين، في بيانه، إن تحديث العقيدة النووية الروسية بات أمر مطلوب بموجب الأجندة الحالية وتصرفات الغرب.

وأفاد الكرملين، أنه بات يمكن توقع أي شيء من الإدارة الأمريكية الحالية في الملف الأوكراني وفي ظل رفض واشنطن أي خطوات للتسوية.

وكانت وكالة أنباء "رويترز"، قد قالت نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، إن الولايات المتحدة بصدد التوصل إلى اتفاق يزود أوكرانيا بصواريخ "كروز" والتي يمكنها الوصول إلى عمق روسيا.

