الشيخ عكرمة صبري يندد باقتحام المستوطنين للأقصى: يحاولون إقناع يهود العالم بالقدوم لفلسطين

(وكالات)



قال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، اليوم الأربعاء، في تصريحات لشبكة "الجزيرة"، إن اقتحامات المستوطنين المتزايدة للمسجد الأقصى المبارك، باتت "اعتداء صارخ وتحد واستفزاز لمشاعر المسلمين".



ونفى الشيخ عكرمة صبري، ادعاءات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، عن أهداف الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، قائلًا إن مزاعمه "باطلة" والهدف من الاقتحامات فرض السيطرة على المسجد الأقصى.

وأضاف خطيب المسجد الأقصى، أن الأحزاب اليمينية المتطرفة بالحكومة الإسرائيلية تعمل بشكل مستمر من أجل إيجاد الوقت مناسبا للانقضاض على الأقصى وتنفيذ الاقتحامات فيه.

وقال الشيخ عكرمة، اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى تأتي تزامنًا مع الأعياد اليهودية، مشيرًا إلى أن إسرائيل تحاول خلال تلك المناسبات إقناع يهود العالم بالقدوم لفسلطين.

وفي وقت سابق اليوم، اقتحم أكثر من 400 مستوطن باحات المسجد الأقصى، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا طقوس تلمودية، كما منعت سلطات الاحتلال المصلين من دخول المسجد.