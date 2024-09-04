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بن غفير: أعمل من أجل وقف التفاوض بين إسرائيل وحركة حماس

11:55 ص الأربعاء 04 سبتمبر 2024

إيتمار بن غفير

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(وكالات)

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، إنه يعمل من أجل وقف التفاوض بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس.

واتهم بن غفير، حركة حماس بقتل الأسرى الإسرائيليين الستة الذين عُثر عليهم في مدينة رفح، قائلًا "دولة يتم قتل 6 من مختطفيها بدم بارد يجب ألا تتفاوض مع مجرمين وإنما توقف المفاوضات".

وكان الوزير اليميني المتطرف قد شارك في تظاهرات تطالب بالضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل عدم القبول بصفقة تبادل الأسرى، والخروج من محور فيلادلفيا.

إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي حماس
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