بن غفير: أعمل من أجل وقف التفاوض بين إسرائيل وحركة حماس

(وكالات)

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، إنه يعمل من أجل وقف التفاوض بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس.

واتهم بن غفير، حركة حماس بقتل الأسرى الإسرائيليين الستة الذين عُثر عليهم في مدينة رفح، قائلًا "دولة يتم قتل 6 من مختطفيها بدم بارد يجب ألا تتفاوض مع مجرمين وإنما توقف المفاوضات".

وكان الوزير اليميني المتطرف قد شارك في تظاهرات تطالب بالضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل عدم القبول بصفقة تبادل الأسرى، والخروج من محور فيلادلفيا.