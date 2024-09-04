إعلام عبري: رئيس الموساد هو من أبلغ الوسطاء بانسحاب إسرائيل من فيلادلفيا في المرحلة الثانية بالصفقة

(وكالات)

قالت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد برنيع هو من أبلغ الوسطاء أن إسرائيل ستنسحب من محور فيلادلفيا الحدودي بين قطاع غزة ومصر في المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، أن الوسطاء من مصر وقطر والولايات المتحدة أجروا اتصالات مع مسؤولين إسرائيليين للاستفسار عن إمكانية المرونة في المفاوضات الجارية مع حركة حماس.

وتواجه المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس من خلال الوسطاء خطر الانهيار، مع تمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ببقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا وعدم الخروج منه، وهو الأمر الذي ترفضه مصر وحماس.

وكان نتنياهو، قد قال إن إسرائيل لن تخرج من محور فيلادلفيا بعد 42 عامًا وليس 42 يومًا.