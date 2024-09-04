مسؤول إيراني: فترة الرد على اغتيال هنية قد تكون طويلة

(وكالات)



قال مسؤول العمليات في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، إن الرد الإيراني على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية سيكون مختلفًا.

وأكد المسؤول الإيراني، أنه لن يتم الكشف عن طريقة الرد الإيراني المحتمل على إسرائيل.

وأوضح المسؤول في فيلق القدس، أن طريقة ونوعية الرد الإيراني ستعتمد على الظروف التي يمكنها أن تحقق أهدافها في العملية الانتقامية من إسرائيل.

وأشار مسؤول عمليات فيلق القدس، إلى أن فترة انتظار الرد على اغتيال هنية قد تكون طويلة حتى تتوفر الظروف المناسبة.