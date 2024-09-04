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مصر تدين الهجوم الإرهابي في ولاية يوبي شرق نيجيريا

10:18 ص الأربعاء 04 سبتمبر 2024

وزارة الخارجية المصرية

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وكالات

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، الهجوم الإرهابى الذي استهدف قرية في ولاية يوبي شرق نيجيريا، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية نيجيريا الشقيقة ولذوي ضحايا هذا العمل الإرهابي المروع، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المُصابين.

وأكدت مصر على تضامنها الكامل ودعمها لكافة جهود نيجيريا في مكافحة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار.

مصر الهجوم الإرهابي ولاية يوبي نيجيريا
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