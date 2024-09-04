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أوقاف القدس: 300 مستوطن ومتطرف اقتحموا المسجد الأقصى اليوم -فيديو

09:57 ص الأربعاء 04 سبتمبر 2024

اقتحام المسجد الأقصى

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وكالات

قال مسؤول في الأوقاف الإسلامية بالقدس، إن هناك أكثر من 300 مستوطن ومتطرف اقتحموا المسجد الأقصى اليوم الأربعاء.

وأضاف المسؤول في الأوقاف، أن اقتحامات المستوطنين وانتهاكاتهم للمسجد الأقصى لم تعد تقتصر على مناسبات دينية، موضحا أن شرطة الاحتلال تمنع حراس المسجد الأقصى من الاقتراب من مسار اقتحامات المستوطنين.

وقال الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى، إن الاقتحامات تزداد وهذا اعتداء صارخ وتحد واستفزاز لمشاعر المسلمين، مشيرا إلى أن ادعاء بن غفير باطل والهدف من الاقتحامات فرض السيطرة على المسجد الأقصى.

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