هل رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى ضد يحيى السنوار؟

كتب- محمد فتحي:

أكدت وزاة العدل الأمريكية، رفع دعوى قضائية ضد يحيى السنوار زعيم حركة حماس، بالإضافة إلى أشخاص أخرين على صلة بأحداث 7 أكتوبر، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، قال إن هناك العشرات من الأسرى بغزة ينتظرون إطلاق سراحهم وحان الوقت لإبرام اتفاق.

وتابع: "على الطرفين التحلي بالمرونة لإبرام اتفاق وإنهاء معاناة الشعبين الإسرانئيلي والفلسطيني، وسنحاسب قادة حماس بشأن مقتل الأسير الأمريكي لكننا لن نعاقب الشعب الفلسطيني".

وأوضح: "أجرينا محادثات بناءة الأسبوع الماضي للتوصل لاتفاق وسنواصل العمل مع الشركاء لتحقيق ذلك، ونجري مشاورات مع مصر وقطر ومختلف الأطراف ولا نريد للاتفاق أن يفشل".

وأكد: "على إسرائيل وحماس اتخاذ قرارات صعبة للوصول إلى اتفاق".