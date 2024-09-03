إعلام عبري: غضب كبير في مصر بعد تصريحات نتنياهو



وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن هناك غضبا مصريا كبيرا من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن فيلادلفيا.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن التصريحات التي زعم فيها نتنياهو مسؤولية القاهرة عن تعزيز قوة حماس من خلال محور فيلادلفيا أمس الإثنين، تسببت في غضبًا مصريا كبيرًا.

ومن جانبها أعربت وزارة الخارجية المصرية، في بيان عن رفضها التام للتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي حاول من خلالها الزج باسم مصر لتشتيت انتباه الرأي العام الإسرائيلي، وعرقلة التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وعرقلة جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة.

وأكدت مصر، على رفضها لكافة المزاعم التي يتم تناولها من جانب المسؤولين الإسرائيليين في هذا الشأن.

وفي وقت سابق، زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حركة حماس تحصل على السلاح من مصر عبر محور فيلادلفيا.

وادعى نتنياهو: "لقد حرصنا على أن لا يدخل دبّوس إلى غزة من جانبنا لكنهم سلحوا أنفسهم عبر محور فيلادلفيا ومصر".

كان مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي قد قال في وقت سابق إن نتنياهو "متمسك بمبدأ بقاء إسرائيل فعليا في محور فيلادلفيا، من معبر كرم أبو سالم إلى البحر".