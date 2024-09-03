متظاهرون يشعلون النار أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب



وكالات

أشعل عدد من المتظاهرين النار قبالة وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب، حسبما نشرت قناة الجزيرة في نبأ عاجل لها.

ومن جانبها قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشرطة ومتظاهرين في تل أبيب.

وحسب الصحيفة العبرية، فإن شرطة الاحتلال ألقت القبض على عدد من المتظاهرين.

המשטרה עוצרת מפגינים כרגע מול שער בגין בהפגנת משפחות החטופים. קרדיט אדר איל pic.twitter.com/XYS3vaZ9pE — לירי בורק שביט (@lirishavit) September 3, 2024

وفي وقت سابق، قالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن توسيع العمليات في غزة يعرض حياة الأسرى للخطر، كما أن التوصل إلى صفقة سيتيح للجيش العمل بحرية أكبر في كل المناطق في غزة".

وخرج العشرات من عائلات الأسرى الإسرائيليين فيتظاهرات حاشدة بتل أبيب للضغط على نتنياهو والحكومة الإسرائيلية من أجل إبرام صفقة وإخراج أبنائهم، واشتدت المواجهات بين المتظاهرين والشرطة بعد احتداد وتيرة الاحتجاجات خاصة بعد استعادة جثامين 6 من الأسرى الإسرائيليين قبل أيام.