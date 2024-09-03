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BBC

الخارجية الأمريكية: سنحاسب حماس على مقتل الأسير الأمريكي

09:32 م الثلاثاء 03 سبتمبر 2024

أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي

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وكالات

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن هناك العشرات من الأسرى بغزة ينتظرون إطلاق سراحهم وحان الوقت لإبرام اتفاق.
وتابع المتحدث باسم الخارجية الأمريكية الثلاثاء: "على الطرفين التحلي بالمرونة لإبرام اتفاق وإنهاء معاناة الشعبين الإسرانئيلي والفلسطيني، وسنحاسب قادة حماس بشأن مقتل الأسير الأمريكي لكننا لن نعاقب الشعب الفلسطيني".

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "أجرينا محادثات بناءة الأسبوع الماضي للتوصل لاتفاق وسنواصل العمل مع الشركاء لتحقيق ذلك، ونجري مشاورات مع مصر وقطر ومختلف الأطراف ولا نريد للاتفاق أن يفشل".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "على إسرائيل وحماس اتخاذ قرارات صعبة للوصول إلى اتفاق".

حماس مقتل أسير أمريكي الخارجية الأمريكية
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