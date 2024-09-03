الخارجية الأمريكية: سنحاسب حماس على مقتل الأسير الأمريكي
وكالات
قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن هناك العشرات من الأسرى بغزة ينتظرون إطلاق سراحهم وحان الوقت لإبرام اتفاق.
وتابع المتحدث باسم الخارجية الأمريكية الثلاثاء: "على الطرفين التحلي بالمرونة لإبرام اتفاق وإنهاء معاناة الشعبين الإسرانئيلي والفلسطيني، وسنحاسب قادة حماس بشأن مقتل الأسير الأمريكي لكننا لن نعاقب الشعب الفلسطيني".
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "أجرينا محادثات بناءة الأسبوع الماضي للتوصل لاتفاق وسنواصل العمل مع الشركاء لتحقيق ذلك، ونجري مشاورات مع مصر وقطر ومختلف الأطراف ولا نريد للاتفاق أن يفشل".
وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "على إسرائيل وحماس اتخاذ قرارات صعبة للوصول إلى اتفاق".
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