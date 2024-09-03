إعلام إسرائيلي: الشاباك يعلن إحباط هجومين كبيرين وسط إسرائيل

وكالات

قالت القناة الـ14 العبرية، إن جهاز الشاباك الإسرائيلي أعلن إحباط هجومين كبيرين وسط إسرائيل مؤخرا، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق، قال جون كيربي منسق الأمن في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على مقترح لتأمين الإفراج عن الأسرى المتبقين وتوفير المساعدات لغزة ووقف القتال.

وتابع كيربي الثلاثاء: "بايدن منخرط بشكل شخصي في العمل مع فريقنا وقادة المنطقة من أجل التوصل لوقف إطلاق النار في غزة".

وأشار كيربي: "نجري مشاورات مع قطر ومصر وإسرائيل من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار بغزة ولا إطار زمنيا لتحقيق ذلك، سمعنا على مدار اليومين الماضيين الكثير من إسرائيل ونواصل التشاور مع الوسطاء المصريين والقطريين".

وأكد كيربي: "لا نزال نعتقد أن التوصل لوقف إطلاق النار في غزة ممكن والرئيس منخرط في ذلك بشكل شخصي، و الرئيس بايدن سيواصل التركيز على التوصل لوقف إطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن، و هناك حاجة ملحة للتوصل لاتفاق تبادل وما حدث نهاية الأسبوع بغزة يؤكد أهمية الإسراع بذلك".

وتابع كيربي: "الاتفاق الذي نعمل عليه يتضمن الوضع في ممر فيلادلفيا وسحب القوات الإسرائيلية من المناطق المكتظة، كما أن الاتفاق ينص أيضًا على سحب إسرائيل قواتها من المناطق المكتظة في مرحلة أولى بما فيها حول ممر فيلادلفيا".

واستطرد كيربي: "المقترح ينص على إبعاد القوات الإسرائيلية في ممر فيلادلفيا إلى الشرق وهذا عنصر أساسي لم يتغير، إضافة إلى أن الفجوات ضيقة بما يكفي للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة ونعتقد أننا قريبون منه".