"نرفض الزج باسمها".. قطر تعلن تضامنها مع مصر ضد تصريحات نتنياهو

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية القطرية قبل قليل، عن تضامنها مع الدولة المصرية ضد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقالت الخارجية القطرية، في بيان لها الثلاثاء: " نتضامن مع مصر بشكل تام ونرفض زج نتنياهو باسمها، لتشتيت الرأي العام الإسرائيلي وعرقلة الوساطة".

وتابعت الخارجية القطرية: "نهج الاحتلال الإسرائيلي بتزييف الحقائق وتضليل العالم بالكذب سيقود لوأد السلام ويوسع العنف".

وفي وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية المصرية في بيان عن رفضها التام للتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي حاول من خلالها الزج باسم مصر لتشتيت انتباه الرأي العام الإسرائيلي، وعرقلة التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وعرقلة جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة.

وأكدت مصر على رفضها لكافة المزاعم التي يتم تناولها من جانب المسؤولين الإسرائيليين في هذا الشأن.

وفي وقت سابق، زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حركة حماس تحصل على السلاح من مصر عبر محور فيلادلفيا.

وادعى نتنياهو: "لقد حرصنا على أن لا يدخل دبّوس إلى غزة من جانبنا لكنهم سلحوا أنفسهم عبر محور فيلادلفيا ومصر".