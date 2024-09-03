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الخارجية الأردنية تؤكد رفضها لتصريحات نتنياهو حول محور فيلادلفيا

06:57 م الثلاثاء 03 سبتمبر 2024

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية

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(وكالات)

قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الثلاثاء، إنها ترفض كل المزاعم التي تروج لها إسرائيل من أجل العدوان على "قطاع غزة والضفة الغربية المحتلتين".

وأكدت الخارجية الأردنية، في بيان على رفضها تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول معبر فيلادلفيا الحدودي بين قطاع غزة ومصر، قائلة إن تصريحاته تستهدف عرقلة جهود الوساطة.

وكان بنيامين نتنياهو، قد كشف عن نية الجيش الإسرائيلي، في عدم الخروج من محور فيلادلفيا، قائلًا إن القوات الإسرائيلية، لن تخرج من المحور بعد 42 عامًا وليس 42 يومًا.

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