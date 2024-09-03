حماس: عمليات الاحتلال في الضفة لن تُفلح في وقف المقاومة الفلسطينية

(وكالات)

علقت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الثلاثاء، على استمرار عمليات قوات الاحتلال العسكرية على محافظات الضفة الغربية المحتلة وتركيزه على مدينة طولكرم بالتحديد، قائلة إن توغل الاحتلال "لن يفلح في وقف مد المقاومة".

وقالت حركة حماس، في بيانها إن عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل، على مدن الضفة الغربية والأراضي الفلسطينية يؤكد مخططاته ومطامعه بشأن تهجير الفلسطينيين من الضفة وتطبيق خطة الضم.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد ظهر في مؤتمر صحفي أمس الاثنين، وعرض خريطة لم تظهر مدن الضفة الغربية ضمن الأراضي الفلسطينية، في خطوة أثارت استياء فلسطيني علقت على إثره وزارة الخارجية الفلسطينية التي استنكرت في بيان خطوة رئيس الوزراء ووصفته على أنه محاولة لتطبيق خطة التهجير الموضوعة.

وتشهد مدينة طولكرم بالضفة، اليوم الثلاثاء، عملية عسكرية مكثفة، تخوض فيها المقاومة الفلسطينية اشتباكات مباشرة من مسافة صفر مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.