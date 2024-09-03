استشهاد شابين من المقاومة الفلسطينية خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال بطولكرم

(وكالات)

استشهد، اليوم الثلاثاء، شابين اثنين من المقاومة الفلسطينية خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال في مخيم طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

ودخلت آليات عسكرية وجرافات تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي إلى مخيم طولكرم من البوابة 104 في مدخل مخيم طولكرم، قبل خوضها الاشتباكات مع عناصر المقاومة الفلسطينية.

ودارت اشتباكات مباشرة بينهم بعد ذلك، في حارة الحمام في مخيم طولكرم.

وكانت كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس، قد أعلنت في وقت سابق اليوم خوضها اشتباكات مباشرة مع قوات الاحتلال ضمن العملية العسكرية لقوات الاحتلال في الضفة.