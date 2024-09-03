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BBC

استشهاد شابين من المقاومة الفلسطينية خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال بطولكرم

06:05 م الثلاثاء 03 سبتمبر 2024

الجيش الاسرائيلي

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(وكالات)

استشهد، اليوم الثلاثاء، شابين اثنين من المقاومة الفلسطينية خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال في مخيم طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

ودخلت آليات عسكرية وجرافات تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي إلى مخيم طولكرم من البوابة 104 في مدخل مخيم طولكرم، قبل خوضها الاشتباكات مع عناصر المقاومة الفلسطينية.

ودارت اشتباكات مباشرة بينهم بعد ذلك، في حارة الحمام في مخيم طولكرم.

وكانت كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس، قد أعلنت في وقت سابق اليوم خوضها اشتباكات مباشرة مع قوات الاحتلال ضمن العملية العسكرية لقوات الاحتلال في الضفة.

اشتباكات قوات الاحتلال الاحتلال الاسرائيلي الضفة الغربية مخيم طولكرم الاحتلال الإسرائيلي
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