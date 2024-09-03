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رويترز: واشنطن ستزود كييف بصواريخ قادرة على الوصول إلى عمق روسيا

05:59 م الثلاثاء 03 سبتمبر 2024

الجيش الاوكراني

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(وكالات)

نقلت وكالة أنباء "رويترز"، اليوم الثلاثاء، عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن الولايات المتحدة بصدد التوصل إلى اتفاق يزود أوكرانيا بصواريخ "كروز" يمكنها الوصول إلى عمق روسيا.

ويأتي ذلك في ظل توغل قوات الجيش الأوكراني، داخل الحدود الروسية، وسيطرة القوات الأوكرانية على عدد من القرى في مقاطعة كورسك الروسية.

من جانبه، علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على التوغل الأوكراني، بالقول إن هدفه تشتيت انتباه روسيا عن العملية العسكرية في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا.

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