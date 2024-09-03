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BBC

6 قتلى في غرق باخرة إيرانية قبالة سواحل الكويت

05:50 م الثلاثاء 03 سبتمبر 2024

غرق باخرة - أرشيفية

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أ ف ب

أعلن الإعلام الرسمي في إيران، اليوم الثلاثاء، بأن ستة أشخاص من الإيرانيين والهنود لقوا حتفهم في غرق باخرة إيرانية قبالة سواحل الكويت.

ونقلت وكالة "إرنا" عن المدير العام للسلامة والحماية في هيئة الموانئ والملاحة البحرية ناصر بسنده قوله إن الباخرة الإيرانية "آرابختر 1" تعرضت لـ"حادثة غرق... في المياه الكويتية" بعد ظهر الأول من سبتمبر".

وأشار إلى أن عمليات البحث والإنقاذ بدأت "منذ اللحظات الأولى" بالتعاون بين الهيئات المعنية في البلدين.

وأوضح أن "أفراد طاقم الباخرة التي غرقت هم ستة إيرانيين وهنود، وتم العثور على ثلاث جثث حتى الآن"، مشيرا الى تواصل عمليات البحث "للعثور على الجثث الثلاث الأخرى".

هذا المحتوى من

AFP
إيران غرق باخرة إيرانية سواحل الكويت الباخرة الإيرانية آرابختر 1
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