حركة "فتح": تصعيد إسرائيل في الضفة يأتي ضمن مشروعها التوسعي

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أكد المتحدث باسم حركة "فتح" الفلسطينية جمال نزال، أن إسرائيل معنية بالتصعيد في الضفة الغربية في ظل مشروعها التوسعي الذي يستند على التخريب والتدمير، دفعا بالشعب الفلسطيني لفقدان إمكاناته للبقاء على أرضه.

وقال متحدث "فتح"، اليوم الثلاثاء" إن إسرائيل وجدت نفسها بعد ما تعتقد أنها حققت أهدافها في غزة قادرة على أن تستخدم نهجها في غزة لتطبيقه في الضفة، ويتركز الاستهداف على مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية لاستنزاف طاقتها لإعادة الإعمار، حيث أنه في أقل من شهرين أعادت الإعمار مرتين أو ثلاثة في المدن والقرى التي تقتحمها إسرائيل".

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لديه قناعة بأن سلطته وبقائه في الحكم الإسرائيلي يعتمد على استمرار النزاع وتوسيع نطاقه، وهو ما جعله يتمسك بمحور فيلادلفيا في المطالب الإسرائيلية، بالرغم من أنه لم يكن يذكره في أي مفاوضات سابقة، لذلك يختلق اليمين الإسرائيلي الذرائع ويعمل على استمرار النزاع لضمان البقاء في الحكم.