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مسؤول في حماس: إسرائيل تواصل رفع مطالبها في مفاوضات وقف إطلاق النار

04:47 م الثلاثاء 03 سبتمبر 2024

حماس

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(وكالات)

قال مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تواصل رفع سقف مطالبها بمفاوضات وقف إطلاق النار.

وأوضح المسؤول بحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، أن إسرائيل قامت بفرض شروطًا جديدة خلال المفاوضات الجارية، وذلك في إطار عدم ممارسة الولايات المتحدة أي ضغط عليها.


ويأتي ذلك في إطار حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن عدم خروج قوات الجيش الإسرائيلي من محور فيلادلفيا حتى في حال إتمام صفقة، قائلًا "لن نخرج بعد 42 عام وليس 42 يوما".

حماس إسرائيل وقف إطلاق النار حركة المقاومة الإسلامية
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