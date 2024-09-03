العراق: إصابة عشرات المحتجين في تفريق مظاهرة بوسط بغداد

بغداد-(د ب أ)

استخدمت قوات مكافحة الشغب العراقية اليوم الثلاثاء العصي والهروات وخراطيم المياه لتفريق مظاهرة تطالب بتوفير فرص عمل لخريحي المهن الطبية.

وقال شهود عيان ، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ)، إن المئات من خريجي المهن الطبية في العراق خرجوا اليوم في مظاهرة حاشدة قبالة أحد مداخل المنطقة الخضراء الحكومية وسط بغداد حاملين أعلام العراق وطالبوا بتوفير فرص العمل لخريجي كليات ومعاهد المجموعة الطبية في ظل إجراءات أمنية مشددة.

وذكر الشهود أن القوات الأمنية سارعت إلى تفريق المظاهرة باستخدام خراطيم المياه والعصي والهراوات مما تسبب بإصابة العشرات بجروح كما قامت بمطاردة جموع الَمتظاهرين لإبعادهم عن محيط المنطقة الخضراء وإعادة فتح الشوارع أمام حركة السيارات.

وتشهد مناطق متفرقة من العراق مظاهرات شعبية للمطالبة بتوفير فرص للعمل ومعالجة مشاكل البطالة ومظاهرات أخرى لتحسين الأوضاع الاقتصادية وحل أزمة الكهرباء.