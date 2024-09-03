مسؤول إسرائيلي: نتنياهو دفن صفقة الأسرى بحديثه عن محور فيلادلفيا

(وكالات)

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول محور فيلادلفيا الحدودي بين قطاع غزة ومصر، أصبحت مكان لدفن اتفاق مفاوضات وقف إطلاق النار وإعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

وأضافت الصحيفة العبرية، بحسب المسؤول الذي لم تكشف عن هويته، أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قرر التراجع عن إبرام صفقة تبادل الأسرى، عندما رأى أنه هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق.

وخلال مؤتمر صحفي، أمس قال بنيامين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي لن يخرج من محور فيلادلفيا لمدة 42 عامًا وليس 42 يومًا في إطار تأكيده على بقاء القوات الإسرائيلي في المحور حتى في حالة التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس.

وأثارت تصريحات نتنياهو، غضب مصر، التي حذرت من أن نتنياهو سيتحمل مسؤولية تأجيج التوترات في المنطقة بسبب تصريحاته.