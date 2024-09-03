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إصابة 4 صحفيين برصاص الاحتلال في جنين

03:31 م الثلاثاء 03 سبتمبر 2024

الهلال الأحمر الفلسطيني

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(وكالات)

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إصابة 4 صحفيين في كفر دان في غربي مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن أحد الصحفيين أُصيب بالرصاص الحي، بينما تم إصابة الثلاثة الآخرون بشظايا الرصاص.

وبحسب الهلال الأحمر، استهدفت قوات الاحتلال مركبة الصحفيين أيمن النوباني ومحمد منصور بشكل مباشر خلال محاولتهما الوصول إلى موقع تواجد الصحفيين في قرية كفر دان، ما أدى لإصابة منصور بالرصاص في اليد، والنوباني بشظايا الرصاص في اليد.

وأضاف الهلال الأحمر، أن طواقمه نقلت النوباني ومنصور إلى المستشفى ثم نقلت بعد ذلك صحفيين آخرين لتلقي الرعاية الطبية.

وتدور اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في كفر دان غربي جنين، حيث قامت قوات الاحتلال في وقت سابق بهدم منزل عقب محاصرته وإطلاق النيران عليه بشكل كثيف.

الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة صحفيين مدينة جنين الضفة الغربية
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