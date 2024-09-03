إعلان

BBC

وزير الخارجية يستقبل مرشح مصر لمنصب مدير عام منظمة "اليونسكو"

03:07 م الثلاثاء 03 سبتمبر 2024

السفير بدر عبد العاطي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(وكالات)

استقبل وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج بدر عبد العاطى، اليوم الثلاثاء، الدكتور خالد العناني، مرشح مصر لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، وذلك في إطار اللقاءات الدورية لمتابعة الترشيح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو،

وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، أشار إلى أن اللقاء تناول آخر مستجدات حملة الترشيح المصري، ولاسيما بعد الجولات الخارجية الأخيرة التي نظمتها وزارة الخارجية للمرشح المصري، والتي شملت كل من موريشيوس وجمهورية الكونجو وأنجولا، حيث أكد الوزير على أهمية استمرار التواصل على المستوى الدولي للتعرف على رؤى الدول الأعضاء بهدف تقديم المرشح لرؤية انتخابية شاملة تعكس تطلعات مختلف دول العالم للمنظمة العريقة، والتي كانت مصر من الدول المؤسسة لها، بما في ذلك أهمية استمرار الجولات للدول الأوروبية والآسيوية واللاتينية.

وأضاف المتحدث الرسمي، بأن عبد العاطي وجه كذلك بتوفير كافة سبل الدعم والمساندة لحملة الترشيح، والبناء على التأييدين العربي والأفريقي اللذين حظي بهما المرشح المصري ضمن قرارات القمة العربية والمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي الأخيرين.

السفير بدر عبد العاطى وزير الخارجية المصري الدكتور خالد العناني مدير عام منظمة اليونسكو مرشح مصر لمنظمة اليونسكو الترشيح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

* الأرصاد تُعن انفراجة في حالة الطقس وأمطار ورياح على هذه المناطق
* ليست أمريكا.. تقرير يكشف مفاجأة بشأن الدولة التي تمد إسرائيل بالسلاح
* بعد زيادة شرائح الاستهلاك.. ما سر خصم 378 جنيها من رصيد العداد "أبوكارت"؟