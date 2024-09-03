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القسام تُعلن إيقاع قوة إسرائيلية في كمين محكم في طولكرم بالضفة المحتلة

03:04 م الثلاثاء 03 سبتمبر 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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(وكالات)

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الثلاثاء، عمل كمين لقوة عسكرية إسرائيلية في مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت القسام في بيان لها، إيقاع أفراد القوة التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أثناء تواجدهم في حارة البلاونة بطولكرم وتحقيق إصابات مؤكدة.

واستدعت قوات الاحتلال بالمخيم، الإسعاف العسكري للمصابين.

ويأتي ذلك في ظل استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية بمدن الضفة الغربية المحتلة، منذ الأسبوع الماضي واعتقال العشرات، واستشهاد أكثر من 30 فلسطينيًا.

جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل حماس
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