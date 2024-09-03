مصر ترفض تصريحات نتنياهو وتحمله عواقب تأجيج الاحتقان في المنطقة

وكالات

أعربت جمهورية مصر العربية، عن رفضها تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الـ2 من سبتمبر، والتي حاول من خلالها الزج باسم مصر لتشتيت انتباه الرأي العام الإسرائيلي، وعرقلة التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وعرقلة جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية أكدت مصر رفضها لكافة المزاعم التي يتم تناولها من جانب المسؤولين الاسرائيليين في هذا الشأن.

وتحمل مصر الحكومة الاسرائيلية عواقب إطلاق مثل تلك التصريحات التي تزيد من تأزيم الموقف، وتستهدف تبرير السياسات العدوانية والتحريضية والتي تؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة.

وتؤكد مصر، حرصها علي مواصلة القيام بدورها التاريخي في قيادة عملية السلام في المنطقة بما يؤدي إلي الحفاظ علي السلم والأمن الإقليميين ويحقق استقرار جميع شعوب المنطقة.

وزعم نتنياهو، أمس الاثنين، إن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تحصل على السلاح من مصر عبر محور فيلادلفيا.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي " كلنا نرغب بإعادة الأسرى لكن يجب ألا نتخلى عن محور فيلادلفيا لأنه هو شريان الحياة حماس ومتنفسها"، بحسب ما نقلت إسرائيل هيوم عن رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وادعى نتنياهو قائلًا: "لقد حرصنا على أن لا يدخل دبّوس إلى غزة من جانبنا لكنهم سلحوا أنفسهم عبر محور فيلادلفيا ومصر"، مشددًا أن من يصرح بإمكانية انسحاب إسرائيل من فيلادلفيا لمدة 42 يوما يعرف أنها ستتحول إلى 42 عاما".

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد قال، الإثنين الماضي، إن نتنياهو "متمسك بمبدأ بقاء إسرائيل فعليا في محور فيلادلفيا، من معبر كرم أبو سالم إلى البحر".