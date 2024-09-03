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السلطات التركية تعتقل مسؤول بالموساد في إسطنبول

02:58 م الثلاثاء 03 سبتمبر 2024

السلطات التركية

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وكالات


أعلنت وكالة المخابرات التركية، الثلاثاء، أن أنقرة اعتقلت مواطنًا من كوسوفو بتهمة إدارة الشبكة المالية لجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) في البلاد.


وأضافت الوكالة أن "السلطات التركية ألقت القبض على ليريدون ريجيبي في إسطنبول فى 30 أغسطس للاشتباه في تحويله أموالًا إلى عملاء للموساد في تركيا".


وذكرت وكالة الأنباء التركية الرسمية "الأناضول" أن المشتبه به، ويدعى ليريدون ريكسبي من كوسوفو، دخل إلى تركيا في 25 أغسطس، وألقى القبض عليه يوم الجمعة الماضي، واعتقل رسميًا الثلاثاء، مضيفة أن المشتبه به اعترف أثناء الاستجواب بتحويل أموال.


منذ يناير وحتى الأن، اعتقلت السلطات التركية عشرات الأشخاص بينهم وكلاء قانونيون بتهمة جمع بيانات عن أشخاص، معظمهم فلسطينيون يقيمون في تركيا، لصالح الموساد، ومن جانبها، لم تعلق إسرائيل على الاعتقالات الخاصة بهذا الملف في تركيا.


ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة، كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أشد المنتقدين للعمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع، مشيدًا بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ووصفها بأنها حركة تحرير.


وفي مايو الماضي أوقفت تركيا جميع العلاقات التجارية مع إسرائيل، وتقدمت بطلب للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد الاحتلال في محكمة العدل الدولية.

السلطات التركية اعتقال مسؤول بالموساد إسطنبول
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