استشهاد طفلة فلسطينية برصاص الاحتلال في جنين (فيديو)

(وكالات)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، استشهاد طفلة فلسطينية تبلغ من العمر 16 عامًا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في كفر دان بقضاء مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وكانت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، قد قامت بتدمير منزلًا في كفر دان بعد محاصرته وإطلاق النار بشكل كثيف في محيطه.

قوات الاحتلال تهدم المنزل المحاصر في كفردان غرب جنين. pic.twitter.com/0EiBei8BMN — القسطل الإخباري (@AlQastalps) September 3, 2024

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 30 فلسطينيًا وإصابة 130 آخرين منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي عمليته العسكرية بالضفة المحتلة الأسبوع الماضي.