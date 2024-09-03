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استشهاد طفلة فلسطينية برصاص الاحتلال في جنين (فيديو)

02:49 م الثلاثاء 03 سبتمبر 2024

الاحتلال الإسرائيلي

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(وكالات)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، استشهاد طفلة فلسطينية تبلغ من العمر 16 عامًا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في كفر دان بقضاء مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وكانت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، قد قامت بتدمير منزلًا في كفر دان بعد محاصرته وإطلاق النار بشكل كثيف في محيطه.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 30 فلسطينيًا وإصابة 130 آخرين منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي عمليته العسكرية بالضفة المحتلة الأسبوع الماضي.

الاحتلال الإسرائيلي جنين وزارة الصحة الفلسطينية
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