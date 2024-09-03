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الجهاد الإسلامي تؤكد استمرار المقاومة في الضفة المحتلة كما في غزة

02:43 م الثلاثاء 03 سبتمبر 2024

حركة الجهاد الإسلامي

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(وكالات)

قالت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء، إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "المجرمة" تتوهم المقدرة على تنفيذ مخطط بسط السيطرة على الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي، على استمرار المقاومة أمام الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية كما في قطاع غزة، قائلة إنها ترفض الاستسلام أمام الاحتلال.

ودعت حركة الجهاد الإسلامي السلطة الفلسطينية، إلى مراجعة مواقفها قبل أن "تخسر ما تبقى من وهم سيادة على مناطق مستباحة".

ويأتي ذلك في ظل توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي وشنهم عملية عسكرية على مدن الضفة الغربية المحتلة في جنين وطوباس وطولكرم والفارعة بمزاعم ملاحقة عناصر المقاومة الفلسطينية ولمنع شن هجمات مستقبلية ضد المستوطنين.

وحشدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، آلياتها العسكرية اليوم في مدينة جنين في إطار استمرار العملية العسكرية هناك منذ الأسبوع الماضي.

حركة الجهاد الإسلامي غزة بنيامين نتنياهو
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