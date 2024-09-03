بعد استدعائه مرة أخرى.. خطيب المسجد الأقصى: سلطات الاحتلال سألوني عن أسباب نعي هنية

(وكالات)

قال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، اليوم الثلاثاء، إن المحققين الإسرائيليين كرروا توجيه تهم "باطلة" له بدعم الإرهاب لنعيه رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية.

وجاء ذلك بعد استدعاء الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية، لخطيب المسجد الأقصى البالغ من العمر 85 عامًا، من أجل الاستجواب بعد توقيفه سابقًا لنعيه إسماعيل هنية في خطبة الجمعة بالمسجد الأقصى.

وأضاف خطيب المسجد الأقصى، أنه رفض جميع التهم التي وجهتها له جهات التحقيق الإسرائيلية له.

وأفاد عكرمة صبري، أنه رد على جهات التحقيق عند سؤاله عن سبب نعي إسماعيل هنية، بأنه مارس حقه الديني "بنعي أي مسلم ميت".

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد اعتقلت عكرمة صبري، بعد نعيه إسماعيل هنية الذي قتل خلال استهداف أثناء إقامته في دار ضيافة تابعة للحرس الثوري الإيراني في طهران.