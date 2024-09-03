إعلان

BBC

مراقب الدولة في إسرائيل: لا توجد مؤسسة تريد تحمل مسؤولية هجوم الـ7 من أكتوبر

01:05 م الثلاثاء 03 سبتمبر 2024

هجوم 7 أكتوبر أرشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(وكالات)

قال مراقب الدولة في إسرائيل، متنياهو أنجلمان، اليوم الثلاثاء، إن يوجد تراجع خطير في قيمة تحمل المسؤولية على المستوى السياسي والعسكري والمدني في إسرائيل.

وأضاف مراقب الدولة أنه لايوجد أحد في إسرائيل يريد تحمل مسؤولية هجوم الـ7 من أكتوبر الذي شنته المقاومة الفلسطينية، سواء على المستوى العسكري أو المدني، وذلك حسبما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية.

وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، قد ذكرت في وقت سابق اليوم، أن نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت يواجهان خطر إصدار مذكرة اعتقال بحقهما من المحكمة الجنائية الدولية بسبب عدم بدء التحقيق في هجوم الـ7 من أكتوبر حتى الآن، وذلك بحسب مسؤولين لم تكشف عن هويتهم.

هجوم 7 أكتوبر مراقب الدولة في إسرائيل متنياهو أنجلمان المقاومة الفلسطينية طوفان الأقصى
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ليست أمريكا.. تقرير يكشف مفاجأة بشأن الدولة التي تمد إسرائيل بالسلاح

إعلان

إعلان

* ليست أمريكا.. تقرير يكشف مفاجأة بشأن الدولة التي تمد إسرائيل بالسلاح
* بعد زيادة شرائح الاستهلاك.. ما سر خصم 378 جنيها من رصيد العداد "أبوكارت"؟