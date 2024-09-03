مراقب الدولة في إسرائيل: لا توجد مؤسسة تريد تحمل مسؤولية هجوم الـ7 من أكتوبر

(وكالات)

قال مراقب الدولة في إسرائيل، متنياهو أنجلمان، اليوم الثلاثاء، إن يوجد تراجع خطير في قيمة تحمل المسؤولية على المستوى السياسي والعسكري والمدني في إسرائيل.

وأضاف مراقب الدولة أنه لايوجد أحد في إسرائيل يريد تحمل مسؤولية هجوم الـ7 من أكتوبر الذي شنته المقاومة الفلسطينية، سواء على المستوى العسكري أو المدني، وذلك حسبما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية.

وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، قد ذكرت في وقت سابق اليوم، أن نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت يواجهان خطر إصدار مذكرة اعتقال بحقهما من المحكمة الجنائية الدولية بسبب عدم بدء التحقيق في هجوم الـ7 من أكتوبر حتى الآن، وذلك بحسب مسؤولين لم تكشف عن هويتهم.